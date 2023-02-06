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İstanbul için kar uyarısı: Bu akşama dikkat

İBB, İstanbul'da 18.00 sıralarında şiddetli kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr
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İstanbul için kar uyarısı: Bu akşama dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente etkisi hissedilmeye başlanan kar yağışı ile ilgili sosyal medya hebasından uyarı yayımladı. Paylaşımda “Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır” denildi.

 

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