İstanbul için kar uyarısı: Bu akşama dikkat
İBB, İstanbul'da 18.00 sıralarında şiddetli kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente etkisi hissedilmeye başlanan kar yağışı ile ilgili sosyal medya hebasından uyarı yayımladı. Paylaşımda “Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır” denildi.