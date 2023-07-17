İstanbul merkezli 6 ilde sahte pasaport operasyonu

İstanbul'da, kaçak göçmenlere ve polisten kaçan suçlulara sahte pasaport ile kimlik hazırlayan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Polisin operasyonda ele geçirdiği yüzlerce sahte belge ve sahte belge üretiminde kullanılan malzemeler, emniyet bahçesinde sergilendi.

Habip ATAM

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İstanbul merkezli Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep’te, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenleyen ve bu belgeleri kargo aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki alıcılara gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı, 5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Sahtecilik’ suçundan adliye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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