İstanbul Rumeli Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: İstanbul Rumeli Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 30.03.2023
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