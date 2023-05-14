Abone Ol

İstanbul Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçim Oranları

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken İstanbul’da, 39 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! İstanbul ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

Yayınlanma: 20:22 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçim Oranları

İstanbul seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 11.350.969 seçmen sayısı bulunuyor. 

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

Önceki (2018) seçim sonuçları, İstanbul'da ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti %42,72018
CHP%26,42018
HDP %12,72018
MHP%8,32018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023  

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

İstanbul 1. Bölge 2018 Seçim Sonuçları

İLÇEPARTİOY ORANIOY SAYISI
PENDİKAK PARTİ48.37%203,645
ÜMRANİYEAK PARTİ48.06%203,815
KADIKÖYCHP54.33%172,713
ÜSKÜDARAK PARTİ42.23%145,634
MALTEPECHP37.61%120,248
KARTALAK PARTİ38.16%114,111
SULTANBEYLİAK PARTİ57.19%104,983
SANCAKTEPEAK PARTİ43.11%101,623
ATAŞEHİRAK PARTİ37.48%99,335
BEYKOZAK PARTİ48.01%76,529
ÇEKMEKÖYAK PARTİ44.71%66,222
TUZLAAK PARTİ42.49%64,135
ŞİLEAK PARTİ44.51%10,441
ADALARCHP40.32%4,151

İstanbul 2. Bölge 2018 Seçim Sonuçları

İLÇEPARTİOY ORANIOY SAYISI
SULTANGAZİAK PARTİ53.61%162,202
GAZİOSMANPAŞAAK PARTİ51.53%152,308
ESENLERAK PARTİ56.68%150,918
KAĞITHANEAK PARTİ46.46%125,325
FATİHAK PARTİ47.78%110,788
EYÜPSULTANAK PARTİ43.47%102,142
BAYRAMPAŞAAK PARTİ48.03%82,041
SARIYERAK PARTİ36.27%76,992
ZEYTİNBURNUAK PARTİ44.46%70,984
ŞİŞLİCHP41.71%71,366
BEŞİKTAŞCHP53.3%64,701
BEYOĞLUAK PARTİ45.09%63,455

İstanbul 3. Bölge 2018 Seçim Sonuçları

İLÇEPARTİOY ORANIOY SAYISI
BAĞCILARAK PARTİ51.73%222,183
ESENYURTAK PARTİ39.44%179,382
KÜÇÜKÇEKMECEAK PARTİ38.51%176,883
BAHÇELİEVLERAK PARTİ44.21%159,739
BAŞAKŞEHİRAK PARTİ47.3%103,913
AVCILARAK PARTİ35.78%91,068
GÜNGÖRENAK PARTİ47.68%84,936
ARNAVUTKÖYAK PARTİ54.4%77,685
BEYLİKDÜZÜAK PARTİ36.4%69,359
BAKIRKÖYCHP48.01%69,677
BÜYÜKÇEKMECEAK PARTİ38.48%56,465
SİLİVRİCHP34.78%39,163
ÇATALCAAK PARTİ37.94%17,818

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam