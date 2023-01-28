İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alıyor
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuza aşağıda program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.
İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…