İstanbul sokaklarında kılıçla geziyorlardı! Vali açıklama yaptı
İstanbul'da bir kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklular sınır dışı edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de çıkan kavga sırasında ellerinde kılıçla sokakta gezen yabancı uyrukluların görüntüleri büyük tepki çekti.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
Küçükçekmece’de geçen gün yabancı iki grup arasında çıkan kavgada, kılıç kullanılmıştı. (AA)