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İstanbul trafiği okulların ilk gününde felç

Eğitim-öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Yayınlanma: 08:30 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başladı.

İlk ders başlamadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.(DHA)

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