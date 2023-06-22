İstanbul uçağı acil iniş yaptı
Siirt- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait TK2657 sefer sayılı yolcu uçağı, teknik bir arıza uyarısı üzerine Batman Havalimanına acil iniş yaptı. Uçak kontrollerin ardından yeniden İstanbul'a hareket etti.
THY’nin TK 2657 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak için Siirt Havalimanından saat 11.40ta kalkış yaptı. Uçak, teknik arıza uyarısı üzerine, kalkıştan kısa süre bir sonra Batman Havalimanına acil iniş yaptı.
Uçak, kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul’a gitmek için yeniden havalandı. (DHA)