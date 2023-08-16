İstanbul Valiliği duyurdu: Trafik magandalarına ceza yağdı

İstanbul Valiliği, Esenyurt TEM otoyolu üzerinde trafiği tehlikeye atan iki magandaya toplamda 14 bin 61 TL cezai işlem uygulandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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İki aracın Esenyurt TEM otoyolu üzerinde tartışarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anların görüntüsü sosyal medyada tepki toplamıştı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı:

* Araç sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; – 46/2G (makas atmak) maddesinden 4.064'er TL, – 47/1D (trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak) maddesinden 436'şar TL, – 56/1D (hız sınırı altında sürmek) maddesinden 436'şar TL, – 73/A (saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436'şar TL, S.G.D. isimli şahsa ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; – 64/1B5 (yönetmeliğe aykırı ışık takmak) maddesinden 436 TL, – 44/1B (sürücü belgesini yanında bulundurmamak) maddesinden 951 TL, – 63 (uygunsuz ışık donanımı) maddesinden 979 TL olmak üzere iki şahsa toplamda 14.061 TL cezai işlem uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapılmıştır.

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