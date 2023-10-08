İstanbul Valiliği uyardı: Fırtına geliyor!
İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine yer verildi ve şu ifadelere yer verildi:
“Yarın Batı Karadeniz’de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (AA)