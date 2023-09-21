İstanbul Valiliği’nden kuduz iddialarına yanıt

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan küçük kız çocuğunda kuduz görüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Son günlerde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi İstanbul’da eklendi. Olay, 15 Eylül'de Esenyurt’ta Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı.

Başıboş köpek, site bahçesinde oynayan 6 yaşındaki E.İ.S isimli küçük kıza saldırdı. Yaşanan olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin olaydan sonra siteden kaçtığı belirlendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, küçük kız çocuğunda kuduz belirtilerinin görüldüğü yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* ‘Esenyurt'ta Kuduz Paniği' başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1.doz kuduz aşısı uygulanmıştır.

* Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır.

* E.İ.S'nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.

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