İstanbul Valiliği’nin alkol yasağında ilk ceza kesildi

İstanbul Valiliğinin halka açık alanlarda alkollü içki tüketimini yasakladığı kararda ilk ceza kesildi. Serbest Düşünce Derneği'nin Kadıköy'de alkol yasağına karşı düzenlediği “İçeceğini Al Gel” etkinliği engellenerek üç kişiye emre aykırı davranıştan ceza kesildi.

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İstanbul Valiliği’nin alkol genelgesine karşı Kadıköy’de Serbest Düşünce Derneği tarafından düzenlenen ‘İçeceğini Al Gel’ etkinliği kapsamında alkol tüketilmesinin kolluk güçleri tarafından engellediği ve üç kişiye ’emre aykırı davranış’ gerekçesiyle idari işlem uygulandığı iddia edildi.

Uygulanan idari işleme kabul etmeyen dernek, genelgeye karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

Serbest Düşünce Derneği’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Bu akşam (09.09.2023) saat 18:00’da, İstanbul Valiliğinin 18.08.2023 tarihli “alkol yasağı” olarak medyada geniş yer bulan ve hukuka açıkça aykırı genelgesine karşı özgürlüklerimizle birlikte haklarımızı korumak için planlanan “İçeceğini Al Gel” etkinliğimiz kapsamında toplandığımız Kadıköy Moda Sahilinde alkol tüketilmesi, kolluk kuvvetlerince engellenmiş ve derneğimizin üç kurucu üyesine 5326 sayılı Kanunun “emre aykırı davranış” başlıklı 32. maddesi uyarınca idari işlem uygulanmıştır.

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