İstanbul Valisi Gül SÖZCÜ’yü ziyaret etti! ‘Terör ve suç çeteleriyle mücadele önceliğimiz’

İstanbul Valisi Davut Gül, SÖZCÜ’yü ziyaret etti. Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz ile sohbetinde bu açıklamayı yaptı: Suç, artık kimsenin yanına kâr kalmıyor.

Hakan KAYA

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İstanbul Valisi Davut Gül, SÖZCÜ'ye ziyarette bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Organize suç çeteleriyle mücadele, uyuşturucuyla, kaçak göç ve terörle mücadele olmak üzere 4 konunun üzerinde daha çok durduklarını anlatan Gül, huzurun sağlanması için kararlılık mesajı verdi.

Vali Gül, “Bu dört konunun her biriyle ilgili çok olumlu gelişmeler oldu. Suçlular yakalandı, emeklerin karşılığı alındı. Vatandaşlarımız da bu gelişmelerden memnun” dedi.

“SUÇ ORANLARI AZALDI”

İstanbul'da son 3 yılda faili meçhul cinayetin kalmadığına dikkat çeken Vali Davut Gül, şöyle konuştu:

“16 milyon nüfusa rağmen dünya şehirleriyle kıyasladığımızda İstanbul gerçekten güvenilir bir şehir. Suç oranlarında geçen seneye göre yüzde 7 ile 11 arasında azalma var. (Hiç suç işlenmiyor) demek çok iddialı bir şey. Suç işleniyor ama azalıyor ve faili meçhul kalmıyor. Kimsenin yanına kâr kalmıyor. Çetelerle, terörle, kaçak göçle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Bunun karşılığını vatandaşlarımızda da görüyoruz. Toplumda bir rahatlık sağladık.”

“EVSİZLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Vali Gül evsizler ve dilencilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Bankta, parkta, metroda yatanları alıyoruz, otellere, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sonraki süreçte de rehabilitasyon başlıyor. Niye dışarıda yattığını araştırıyoruz, bunu çözmeye çalışıyoruz. Yakalanan dilencilere neden dilendiğini sorguluyoruz. Fakirlikten dolayı ise sorunu çözmeye çalışıyoruz. İkinci defa dileniyorsa 18 yaşının altındaysa aileye suç duyurusunda bulunuyoruz, çocuğu devlet korumasına alıyoruz. 18'den yaşından büyükse de onunla ilgili idari işlemler yapıyoruz.”