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İstanbul’a dönüşte trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini, yaşadıkları yerlerin dışında geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor.

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İstanbul’a dönüşte trafik yoğunluğu

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşü başladı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

EKİPLER UYARDI

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor. (AA)

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