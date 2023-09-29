İstanbul’da 2 kişiyi kaçıran sahte MİT’çiler tutuklandı
İstanbul’da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dört kişi, yolunu kestikleri iş insanını ve arkadaşını kaçırdı. Fidye isteyen şüpheliler tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar Küçüksu Mahallesi Düzgünman Caddesi’nde seyir halindeki bir aracın önü kesilerek 2 kişinin minibüse zorla bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kameraları inceleyen polis, iş insanı S.B. ile arkadaşı İ.B'yi kaçıran kişilerin izlerini Pendik’e kadar sürdü. Yaklaşık 8 saat süren araştırmalar, iş insanı ve emekli polis olan arkadaşının bir gecekonduda tutulduğunu ortaya koydu. Çevre güvenliği alınarak gecekonduya operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, şüpheliler Yaşar P, Fırat B, Ferdi Ü. ile Batuhan B’yi yakaladı.
Kurtarılanlardan İ.B., “Bizi 25 milyon lira fidye almak için kaçırdılar” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)