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İstanbul’da 2 milyon 400 bin captagon ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı’nda 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 180 milyon lira olduğu belirtildi.

Yayınlanma: 19:15 - 19 Eylül 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da 2 milyon 400 bin captagon ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu haplar konusunda bilgi paylaştı.

Bolat, şunları yazdı:

“Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekiplerimizin İstanbul Ambarlı Limanında yürüttüğü operasyonda bir konteyner içerisinde 180 milyon lira değerinde, 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Başarılı operasyon ile zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.” (DHA)

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