İstanbul’da 2 milyon 400 bin captagon ele geçirildi
İstanbul Ambarlı Limanı’nda 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 180 milyon lira olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da ele geçirilen uyuşturucu haplar konusunda bilgi paylaştı.
Bolat, şunları yazdı:
“Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekiplerimizin İstanbul Ambarlı Limanında yürüttüğü operasyonda bir konteyner içerisinde 180 milyon lira değerinde, 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Başarılı operasyon ile zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.” (DHA)