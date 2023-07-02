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İstanbul’da 200 dönümlük buğday küle döndü

İstanbul Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yanan arazi havadan da görüntülendi.

Yayınlanma: 19:58 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da 200 dönümlük buğday küle döndü

Muratbey Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

200 DÖNÜMLÜK TARLA YANDI

Buğday tarlasının yandığını görenlerin bildirmesiyle araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu sövdürülen yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle müdahale etti. Küle dönen arazi havadan da görüntülendi. (DHA)

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