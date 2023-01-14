İstanbul’da 49 katlı 4 gökdelene kat sınırı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Göztepe’deki arazisine yıllar önce dikilen 49’şar katlı 4 gökdelene yasa gereği getirilen 15 kat sınırına sahiplerinden “fiili durumu uygun değil” itirazı geldi. İBB, hukuken gökdelenler ömrünü tamamlayana kadar mevcut durumunun zaten korunacağını, 15 kat sınırının yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde uygulanacağını belirterek itirazı reddetti.

Özlem GÜVEMLİ

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Kadıköy'ün son kalan yeşil alanlarından biri olan hazine arazisine, tartışmalar arasında inşa edilen Kadıköy Göztepe'deki “Four Winds Park Residance” gökdelenleri yıllar sonra tekrar gündemde.

2020 yılında çıkan “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile binalardaki yükseklik değerinin “serbest” olarak belirlenmesine yasak gelmişti.

Bu düzenlemenin ardından İstanbul'un bir çok noktasında yüksekliğin “serbest” bırakıldığı imar planları etap etap değiştirilerek kat adedi sınırı getirilmeye başlandı.

Bu kapsamda 2021 yılında İBB Meclisi'nde Göztepe'deki 49 katlı 4 gökdelenden oluşan Four Winds projesinin bulunduğu parseldeki “serbest” ifadesi iptal edilerek 15 kat sınırı getirildi.

Projenin maliklerinden olan bir şirket, bu değişikliğe itiraz etti. İtiraz, değerlendirilmek üzere İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı.

FİİLİ DURUMA GÖRE UYGULAMASI YAPILMASI İSTENDİ

İtiraz dilekçesinde, parseldeki 49 katlı fiili yapılaşma nedeniyle “yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılması” gerektiği belirtildi. Plana bu yönde bir not eklenmesi istendi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Talebi inceleyen Şehir Planlama Müdürlüğü, parselde bulunan 4 adet 49 katlı yapının, çevre yapılanma koşullarının çok üzerinde inşaat alanına sahip olduğuna dikkat çekti.

Hukuken ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış parsellerde yer alan yapıların ömrünü tamamlayana kadar mevcut haklarının korunacağı, söz konusu yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde ise yeni plan ve mevzuata göre yani en fazla 15 katlı yapılabileceği belirtildi.

Bu nedenle talep edilen plan notunun eklenmesine gerek olmadığı sonucuna varıldı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu da şirketine itirazını reddetti. Komisyon kararı oybirliği ile kabul edildi.

KAMU ARAZİSİNE YAPILMIŞTI

Kamu arazisinin ve bölgenin son yeşil alanının tüm itirazlara ve mahkeme kararlarına rağmen ranta açılması nedeniyle proje hep tartışmalı bir şekilde gündeme gelmişti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arazisinin özelleştirilip 2004 yılında ihale edilmesi ile süreç başlamıştı.

Taşyapı ile kat karşılığı anlaşma yapılmış ve inşaat bitince Maliye kendine ait yüzde 60'lık bölümü ihale ile Birleşik Gayrimenkul'e satmıştı. İki şirket kendi arasında da davalık olmuş, isim konusunda anlaşamamıştı.

Gökdelenlerin yükseldiği parsel, tapuda “49 katlı A-B-C-D bloktan oluşan betonarme bina ve arsası” niteliğine sahip.

21 Ocak 2010'da yönetim planı oluşturularak kat mülkiyetine geçilmiş ve daire niteliğinde toplam 144 bağımsız bölümden oluşuyor.

Bağımsız bölümlerden bir kısmı “Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş” adına kayıtlı. Bir kısmı da satış sebebiyle “şahıs” ya da farklı “şirket” mülkiyetlerine geçmiş durumda.