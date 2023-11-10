İstanbul’da 54’üncü kattan düşen kişinin cesedi 2 gün sonra bulundu

İstanbul Kağıthane'de, 56 katlı bir alışveriş merkezinde 54'üncü kattaki seyir terasından düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, 2 gün sonra bulundu.

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İstanbul Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’nde bulunan 56 katlı ve 261 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük binası olan AVM’nin çalışanları, binanın arkasında bulunan bölümün asma katındaki cam tavanlardan birinin kırık olduğunu fark etti. Asma katı kontrol eden çalışanlar bir erkek cesedi bulunduğunu fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla cesedi asma kattan çıkardı. İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen cesedin 2 günlük olduğu tespit edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polisin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişinin, 56 katlı binanın 54’üncü katındaki seyir terasından düştüğü anlaşılırken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mustafa Hartavi “Sabah iş yerimizi açtığımızda burada itfaiye ekiplerinin olduğunu gördüm. Arkadaşlara sorduğumuzda burada 2 gün öncesinden intihar olduğunu ve daha yeni fark ettiklerini öğrendim. Kişinin AVM’nin 55. Katından atladığı söyleniyor. Şu anda ekipler cesedi çıkarttı” dedi. (DHA)