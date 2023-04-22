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İstanbul’da AKP seçim bürosunun önünde silah sesleri

AKP'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde silahla havaya ateş açıldı.

Yayınlanma: 00:10 - 22 Nisan 2023 Güncellenme:
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Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında AKP’nin Bahçelievler Kocasinan’daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla havaya ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

AKP’DEN AÇIKLAMA

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz” dedi. DHA-AA

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