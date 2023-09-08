İstanbul’da amcadan yeğenlerine silahlı saldırı

İstanbul Sultanbeyli'de amca Kasım Bulut (59) ile yeğenleri İsmail Hakkı Bulut (30) ve Resul Bulut (28) arasında çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırı meydana geldi. Amca Kasım Bulut'un gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

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İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut kardeşler, amcaları Kasım Bulut ile caddede tartışmaya başladı. Taraflar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut, otomobille bir sokağa girdi. Kasım Bulut da kullandığı servis minibüsüyle sokağa geldi. Aracından inen Kasım Bulut, yeğenlerinin bulunduğu otomobile silahla ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırının ardından Kasım Bulut, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail Hakkı Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Resul Bulut’un tedavisi ise sürüyor.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET VARDI

Edinilen bilgilere göre, Kasım Bulut’un kızının ölen İsmail Hakkı Bulut ile ağır yaralı Resul Bulut’un ağabeyi ile evli olduğu ve iki aile arasında husumet bulunuyordu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kasım Bulut’un yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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