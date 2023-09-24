İstanbul’da art arda yangınlar
İstanbul Arnavutköy Tayakadın'da bir nalbur dükkanına ait malzemelerin bulunduğu arsada yangın çıktı. Yanan malzemeleri söndürmek için itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan Sultangazi'de çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İstanbul Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere havadan da müdahale edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin yanan alanda soğutma çalışması devam ediyor.
KORKUTAN BİR YANGIN DAHA
Arnavutköy Tayakadın’da da bir nalbur dükkanına ait malzemelerin bulunduğu arsada yangın çıktı.
Yanan malzemeleri söndürmek için itfaiye ekipleri sevk edildi. (DHA)