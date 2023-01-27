İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 29’a düştü

Marmara Bölgesi'nde yağışlar azaldı, kentteki barajlarda doluluk yüzde 29,5 seviyesine düştü. Barajların doluluk oranı bugün itibariyle son 10 yılın en düşük seviyesinde yer alıyor. Su yüzdesi 4'e düşen Pabuçdere ve Kazandere kuruma noktasına geldi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29,5 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranının son 10 yılda en düşük olduğu diğer yıllar ise 2014’de 32,6 ve 2021’de 34,2 oldu.

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,5 seviyelerinde seyrediyor.

10 ay önce Şubat ayında yüzde 89,05 ile en yüksek seviyesine ulaşan doluluk oranı Ocak 2023 itibariyle en düşük seviyesine ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 254 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 31,63

Pabuçdere barajı: yüzde 4,43

Sazlıdere barajı: yüzde 35,68

Büyükçekmece barajı: yüzde 32,62

Alibey barajı: yüzde 15,86

Terkos barajı: yüzde 35,29

Kazandere barajı: yüzde 4,4

Elmalı barajı: yüzde 25,29

Darlık barajı: yüzde 27,47

Istrancalar barajı: yüzde 23,26

PAPUÇDERE VE KAZANDERE KURUMA NOKTASINA GELDİ

Geçtiğimiz kış aylarına kıyasla daha az yağış alan İstanbul’da baraj suları günde güne azalmaya devam ediyor. Barajlarda son 1 hafta içerisindeki değişim yüzde -1,13 oranında olurken bu durum -9.8 milyon metreküp azalması anlamına geliyor.

1 Ekim 2022-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan 2023 su yılı yağışları normalinin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Bölgenin su yılı yağışı 111.1 mm, normali 234.6 mm ve 2022 su yılı dönem yağışı 240.4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %53, 2022 su yılı dönem yağışına göre %54 azalma gerçekleşti.

Azalan yağışlar yüzde 4 seviyesine kadar düşen Papuçdere ve Kazandere barajlarını kuruma noktasına getirdi.

Yağışların azalması nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluğun düşmesi suyun tasarrufu ve kaynakların koruma konusunu yeniden gündeme getirdi.