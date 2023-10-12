İstanbul’da baraj doluluk oranları azalmaya devam ediyor

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları, kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalması ve yaz sıcaklarının etkisiyle azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 22,36 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen haftaya göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

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Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan düşük yağışlar ve artan su tüketimi, İstanbul’da baraj doluluk oranlarını endişe verici bir şekilde etkilemeye devam ediyor. İstanbul’daki baraj doluluk oranlarındaki devam eden düşüş, vatandaşların su kaynaklarına daha fazla dikkat etme gerekliliğini gözler önüne seriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 22

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 22,36 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları, son bir günde yüzde 0,66 azaldı. Son bir haftada ise yüzde 5,1 düştü.

Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

12 Ekim tarihli baraj doluluğu, 2022‘de yüzde 45,3, 2021‘de 48,2, 2020‘de 34, 2019‘da 46,6, 2018‘de 53,4, 2017‘de 54, 2016‘da 46,6, 2015‘te 67,1, 2014‘te 21,9, 2013‘te 47,3 olarak ölçüldü.

PABUÇDERE KURUMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli‘de yüzde 47,4, Darlık‘ta yüzde 36,6, Istrancalar‘da yüzde 15,5, Elmalı‘da yüzde 17,2, Terkos‘ta yüzde 11,0, Sazlıdere‘de yüzde 8, Büyükçekmece‘de yüzde 4,2, Alibey‘de yüzde 24,5, Kazandere‘de yüzde 4,8, Pabuçdere‘de yüzde 3,4 olarak belirlendi.