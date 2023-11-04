İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Yağışa rağmen barajların doluluk oranı yüzde 17.8 olarak ölçüldü. Yetkililer, İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yaptı.

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Standart boyut

İSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’a 3 milyon 86 bin metreküp su verildi.

Bu suyun 1 milyon metreküpü regülatörlerden (kanal), 2 milyon 85 bin küpü de barajlardan sağlandı. Barajların doluluk oranı da yüzde 17.80'e düştü.

TASARRUF ÇAĞRISI

İstanbul'a su sağlayan barajlar, 2007 yılından sonraki en düşük seviyeye inmiş durumda. Yaşanan kuraklık nedeniyle yoğun tüketim gibi istisnai durumlarla karşılaşılmadığı sürece Büyükçekmece Barajı'ndan su alınmıyor.

Terkos Barajı'ndan ise yüzde 50 daha az su alınarak sistem işletiliyor.

Kentte yaşanan kuraklığa ve artan su tüketimine dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa , “Geleceğimiz için bireysel su tüketimimizi kısalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısı yapıyor.