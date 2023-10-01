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İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul'da uyarıları yapılan sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağmur Anadolu Yakası'nda aralıklarla etkisini gösteriyor.

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İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul’da sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde başlayan sağanak yağış, Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak devam ediyor.

Özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe gibi ilçelerde yağış etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre, 06:30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 18 seviyesinde ölçüldü. (AA)

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