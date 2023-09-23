İstanbul’da binlerce sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta bir adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan satışa hazır halde binlerce sahte deterjan ve sahte şampuan ele geçirdi.

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İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri; Esenyurt İlçesi’nde sahte deterjan ve sahte şampuanların imal edildiği ve depolanarak satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bahse konu adrese operasyon yapan ekipler, satışa hazır halde binlerce sahte deterjan ve sahte şampuan ele geçirdi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON TL

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 şampuan, 49 bin 500 şampuan etiketi, 40 litre şampuan esansı, altı bin 956 boş şampuan şişesi, üç bin şişe pompası, 1.3 kilogram toz deterjan ham maddesi, 25 kilogram sitrik asit, üç bulaşık deterjanı, iki adet poşet kapatma makinesi, bir adet bantlı ambalaj makinesi ve sekiz varil içerisinde toplamda bin 600 litre kimyasal madde ele geçirildi. El konulan malzemelerin piyasa değerlerinin toplamda 13 milyon 255 bin lira olduğu ifade edildi.