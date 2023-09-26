İstanbul’da bir acayip kavga! Şoföre plastik mermi sıktı
İstanbul Fatih'te İETT şoförü ile bir yolcu arasında çıkan 'fazla yolcu aldın' tartışması acayip bir kavga dönüştü. Tekme ve yumruklaşmayla başlayan kavga, yolcunun plastik mermi atan tabancasını çekip ateşlemesiyle yön değiştirdi.
Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde dün sabah 09:00 sıralarında durağa yanaşan İETT otobüsünde bulunan bir yolcu iddiaya göre şoförün fazla yolcu almasına tepki gösterdi.
Yolcu ve şoför arasındaki tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüşürken şoför tekme tokat atarak yolcuyu otobüsten indirdi. Sokakta da şoförün yumruklu saldırısına maruz kalan yolcu üstündeki plastik mermi atan havalı tabancayı çeken yolcuyu, şoförü kovalamaya başladı.
ÖNCE SAKLANDI SONRA SİLAHLI ADAMIN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ
Yolcunun elindeki silahı fak eden şoför mermilerden korunmak için yoldan geçen bir kadının arkasına saklanmaya çalışan
Kavga sırasında vatandaşlar sağa sola kaçışırken olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla apartmana sığındı.
Olay sonrası soruşturma başlatan polis, tarafları gözaltına aldı. Birbirinden şikayetçi olan yolcu ve otobüs şoförü daha sonra serbest bırakıldı.