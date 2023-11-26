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İstanbul’da birçok vapur seferi iptal oldu

İstanbul'da etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul’da birçok vapur seferi iptal oldu

Dünden beri İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

“Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerinin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğramaları, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerinin Ortaköy İskelesi uğraması, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri.”

Açıklamada, 07.00 Bostancı-Adalar-Kabataş, 07.05 Büyükada-Bostancı, 07.45 Bostancı-Adalar ve 07.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı vapur seferinin de gerçekleştirilemediği ifade edildi. (AA)

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