İstanbul’da bu yollar 30 Ağustos’ta trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle o gün Vatan Caddesi ve bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 30 Ağustos Çarşamba günü araç trafiğine kapatılacak yollar ve güzergah bilgileri paylaşıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 30 Ağustos Çarşamba günü araç trafiğine kapatılacak yollar ve güzergah bilgileri paylaşıldı.

O yollar ve güzergahlar şöyle:

⦁ Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

⦁ D – 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

⦁ Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

⦁ Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri

⦁ Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

⦁ Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

⦁ Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

⦁ Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergahlar ise şöyle:

⦁ Turgut Özal Millet Caddesi

⦁ Fevzipaşa Caddesi

⦁ Atatürk Bulvarı

⦁ Sahil Kennedy Caddesi