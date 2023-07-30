İstanbul’da çıkan 2 yangında ihmal iddiası

Büyükçekmece'de, aynı dakikalarda birbirine yakın iki noktada, minibüs ve evde yangın çıktı. Yangının, belediyenin düzenlediği festival sırasında kortejden atılan havai fişeklerden kaynaklandığı iddia edildi.

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İstanbul, Büyükçekmece’de gerçekleşen yangınlar, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İlk yangın, Kordon Boyu Caddesi üzerinde bulunan binanın ikinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği festival nedeniyle çevreden geçen kortejden atılan havai fişekler yangına yol açtı.

Evde yaşayanlar alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Aynı dakikalarda Umur Reis Caddesi üzerinde bulunan 34 LAL 394 plakalı park halindeki servis minibüsü de alev aldı. Alevler kısa süre minibüsü sararken, yangın sırasında park halinde bulunan bir otomobil de hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken minibüs kullanılmaz hale geldi. Minibüste çıkan yangının da, kortejden atılan havai fişeklerden kaynaklandığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“EVİN İÇİNDE MEŞALE YAKTILAR ZANNETTİK”

Yangının çıktığı binada esnaf olan Veysel Köycü, “Büyükçekmece’nin geleneksel festivalinde hava fişek gösterileri yapıyorlardı. Görünmez kaza değil tedbirsizlikten kaynaklı bir olay. Korteji seyrediyorduk, beğenerek izliyorduk ama böyle bir kaza oldu. Biz önce anlayamadık.

Evin içinde meşale yaktılar, kutlama yapıyorlar zannettik. İçeriden dumanlar çıkınca anladık. Yanan ev halamın evi, altta da annem oturuyor zaten. Alttaki dükkan da bizim dükkan. Çok korktuk, ne diyelim geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

“İŞARET FİŞEĞİ ATINCA ARABAYA VE EVE SIÇRAMIŞ”

Zarar gören otomobilin sahibi Talatcan Beldek, “Festival vardı sahil tarafında. Onlar da işaret fişeği atınca arabaya ve eve sıçramış. Yanan arabanın sıcaklığıyla benim araba da yandı. Arabanın başına gelince gördüm, sağlık olsun cana gelmesin” dedi. (DHA)