İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bazı yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi ve bağlantı yollarının tören geçişi sırasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00’dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’ndan ve Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı’na girişe izin verilmeyecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek. Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. (AA)

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