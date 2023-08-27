İstanbul’da dehşet: Önce tehdit ettiler sonra kurşun yağdırdılar

İstanbul Fatih'te daha önce tehdit notları bırakılan otoparka silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinin bacağından yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehmus Hasar'ın eşi Aygül Hasar, "Canımı yakmak için torunumu öldürmek istediler. Ben emniyetimden can güvenliği istiyorum" dedi.

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İstanbul’da yaklaşık 4 ay önce tehdit notları bırakılan otoparka bu kez silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otoparkı 3 yıldır işleten 57 yaşındaki Şehmus Hasar bacağından yaralandı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞLI KALDI

Saldırıda bacağına 2 kurşun isabet eden ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Şehmus Hasar, şu ifadeleri kullandı;

*Ailemle beraber, torunum, kızım, çocuğum, eşim ve misafirlerimle bu alanda yemek yedik. Ben boş bardakları çöpe atmak için kalktım. Kapıdan bir tane kasklı, motosiklet elbisesi giymiş, yani tam takım giyinmiş birisi içeriye doğru geldi.

*Ben de herhalde bu dükkana gelen abonelerden, zaten 35-40 tane motor bende var. Önemsemedim, gittim çöpü attım, döndüm. Baktım birisi bana silah doğrultmuş. Bir tane bana salladı.

EŞİM VE TORUNUMA DA ATEŞ ETTİ

*Ben çocuk diye bağırınca, torunum kapının önündeydi. Döndü, eşim ve torunuma 2 el daha ateş etti. Ben onlara doğru gelince dönüp kalan 11 mermiyi de benim üzerime boşalttı.

Daha önce tehditler almıştım. ‘Terk et burayı, git’ tehditleri almıştım. Kapı kapandıktan sonra taşa bağlı ‘terk edin orayı’ , ‘burası size bela olacak’ gibi tehditler aldım. Ama aslını astarını bilmiyorum. Ayağımda kalıcı sakatlık var. Damarlarım kopmuş. Kemiklerim kırıktı.

“İŞ YERİMİZİ ELİMİZDEN ALMAK İSTİYORLAR”

Saldırganların tekrar gelmelerinden korktuklarını söyleyen Aygül Hasar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*İş yerimizi terk etmemizi istiyorlar, buraları terk etmemizi istiyorlar. Buldular yaşlı karı koca bir de torun. Ondan yararlanıp, bizi iş yerimizden, ekmeğimizden, emeğimizden etmek istiyorlar.

*Yıllardır ben ve eşim burayı çalıştırıyoruz. Hiç kimseyle bir sıkıntımız yok, bir husumetimiz yok, hiçbir düşmanımız yok. Sadece bizi buradan sürdürmek istiyorlar.

EMNİYETE SESLENDİ

*İş yerimizi elimizden almak istiyorlar. Ama canımı yakmak için çocuğumu öldürmek istediler. Torunumu öldürmek istediler. Ben emniyetimden can güvenliği istiyorum.

*Benim çocuğumun yaşaması için, 8 yaşında ki çocuğun yaşaması için, ben devlet büyüklerime sesleniyorum. Benim çocuğumun psikolojisi bozuk ve tekrar gelip bizi öldürmek isteyebilirler. (DHA)

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