İstanbul’da deniz taştı

İstanbul Küçükçekmece'de gece etkili olan fırtınanın ardından dalgalarla taşınan deniz suyu, bir sitenin bahçesine doldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da fırtına ve sağanak yağış yer yer etkili olmaya devam ediyor.

DEV DALGALAR OLUŞTU

Gece saatlerinde artan ve denizde de etkisini gösteren fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Sabah saatlerinde dalgalarla taşınan deniz suyu, Küçükçekmece Fatih Mahallesinde deniz kenarında bulunan sitenin bahçesine su dolmasına neden oldu.

Site sakini Ekrem Karaçay, “Sabah saatlerinde, lodosla deniz suyu sitenin ön tarafına taştı. Binanın boş alanıydı bu taraf. 1-2 günde çekilir bu su. Her yıl olan birşey.” dedi.Sitede yaşayan Çınar Der ise, “Gece çok fazla fırtına oldu, çatılardan bir şeyler düştü. Buraları hep su bastı.” diye konuştu.(DHA)

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