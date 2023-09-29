Abone Ol

İstanbul’da denizi kirleten gemiye milyonlarca liralık ceza

İstanbul Küçükçekmece'de demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiğini tespit eden İstanbul Valiliği, gemiye 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesti.

Yayınlanma: 18:00 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul Valiliği’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“24 Eylül 2023 saat 11:50' de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar alınmıştır. Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir. Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31.858.359 TL para cezası kesilmiştir.”

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı görüntülendiİlginizi Çekebilirİstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı görüntülendi
X Reklam