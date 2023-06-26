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İstanbul’da depo yangını… Birçok noktadan görüldü

Fatih'te kağıt ve plastik atıkların bulunduğu depoda yangın çıktı.  Yükselen dumanlar Tarihi Yarımada'da bir çok noktadan görüntülendi. 

Yayınlanma: 14:42 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da depo yangını… Birçok noktadan görüldü

Yangın, Hoca Gıyasettin Mahallesi Şifahane Sokakta kağıt ve plastik atıkların bulunduğu bulunan bir depoda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, deponun yanında bulunan 2 katlı ahşap bir vakıf binasına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.  Yangın deponun yakınında bulunan Süleymaniye Camii Külliyesine ait Darüşşifa yapısına sıçramadan söndürüldü.  Yangın sırasında yükselen dumanlar Tarihi Yarımada’da bir çok noktadan görüldü. (DHA)

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