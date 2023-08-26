İstanbul’da dilendirilen çocuk denetiminde ceza yağdı

İstanbul’da 7-25 Ağustos tarihleri arasında, özellikle dilendirilen çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda, 225’i çocuk 1902’si yetişkin 2 bin 127 dilenci yakalandı.

Habip ATAM

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Dilendirilen çocuklara yönelik yapılan çalışma İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından devam eden çalışmalar 39 ilçede gerçekleştiriliyor.

CEZA YAĞDI

Ekiplerin 7 Ağustos'tan bu yana yaptığı denetimlerde 2 bin 127 dilenciden 1954'ü hakkında idari işlem yapıldı.

İdari işlem yapılan 1954 dilencinin 57'sinin ise çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca haklarında idari işlem yapılan 1954 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 33. ve 37. maddeleri gereğince toplam 1 milyon 193 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Dilencilerden 28'i hakkında da adli işlem başlatıldı.

DEVLET KORUMASI SÜRECİ BAŞLADI

Valilikten yapılan açıklamada, dilenirken yakalanan 225 çocuk ve 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

SON DENETİMDE 228 DİLENCİ YAKALANDI

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında, son denetimle ilgili de bilgi verildi. Açıklamaya göre; son denetim 25 Ağustos Cuma günü 18.00 – 22.00 saatleri arasında yapıldı. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 189 yetişkin ve 39 çocuk dilenci yakalandı.

Yakalananlardan 195'i hakkında idari işlem yapılırken, 8'i hakkında da çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem başlatıldı.

Haklarında idari işlem yapılan 195 kişiye toplam 118 bin 513 lira idari para cezası kesildi.