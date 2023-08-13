İstanbul’da dilendirilen çocuklara yönelik denetim
İstanbul genelinde 12 Haziran’da Mobil Huzur Ekipleri tarafından 89’u yetişkin, 8’i çocuk olmak üzere toplam 97 dilenci yakalandı.
İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda İstanbul genelinde dilendirilen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; 12 Haziran tarihinde Mobil Huzur Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 89'u yetişkin, 8'i ise çocuk olmak üzere toplam 97 dilenci yakalandı.
Yakalanan dilencilere 56.764 TL ceza kesilirken, dilendiği belirlenen çocukların aileleri hakkında da hukuki işlem başlatıldı.