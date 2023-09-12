İstanbul’da ev sahibi kiracı tartışmasında cinayet

İstanbul Esenler'de Selahattin D. isimli kişi, kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek’i öldürdü...

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İstanbul Esenler’deki kan donduran olay dün akşam saat 18.30 sularında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Akçiçek, kiracısı olan Selahattin D. ile kira nedeniyle uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu.

Evden çıkmasını istediği Selahattin D. ile aralarında tartışma çıkan ev sahibi, kiracısı tarafından bıçaklandı

OLAY YERİNDE BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığıldı ve saldırgan Selahattin D. olay yerinde beklemeye devam etti.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ağır yaralı Serkan Akçiçek’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Ne yazık ki, hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Şüpheli olarak kabul edilen Selahattin D., bıçaklama olayının ardından gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.