Abone Ol

İstanbul’da facia: 3 çocuğun cesedi bulundu

Silivri'de, serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Silivri’de Değirmenköy Sulama Göleti’ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi.

Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.

Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı. (AA)

Günlerce ormanda hayatta kalan 4 çocukla ilgili yeni gelişmeİlginizi ÇekebilirGünlerce ormanda hayatta kalan 4 çocukla ilgili yeni gelişmeBursa'da yere düşerken gözüne bıçak batan çocuk görme yetisini kaybettiİlginizi ÇekebilirBursa'da yere düşerken gözüne bıçak batan çocuk görme yetisini kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam