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İstanbul’da fast food restoranına saldırı

Esenyurt'ta, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., restoran zincirinin şubesine saldırdı. 

Yayınlanma: 07:21 - 08 Kasım 2023 Güncellenme:
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt meydanında yaşandı. İddiaya göre, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., meydandaki fast food restoran zincirinin şubesine geldi. Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., şubenin camlarını kırdı.

Camları kırarken, “Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı” şeklinde ifadeler kullandı.

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.’yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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