İstanbul’da güpegündüz caddede yürüyen bir kadın kaçırıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürüdüğü sırada zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılan kadının kim olduğu, neden kaçırıldığı ve akıbeti ise öğrenilemedi.

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İstanbul’un Karadeniz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte işten çıkan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın sokak ortasında zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı.

İş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden inen bir kişi, kadınlardan birini zorla otomobile bindirdi.

Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın çaresizce izledi. Otomobil hızla uzaklaşırken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“İRİ YAPILI BİR ADAM KADINI ARABAYA ALDI”

Görgü tanıklarından Metin Topçu, “Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kimin ve neden yaptığını bilmiyoruz” dedi.

Abdullah Öz ise, “Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu. (DHA)