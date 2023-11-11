İstanbul’da hafta sonu trafiği iş günlerini aratmıyor…

Mega kent İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.

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İstanbul’da hafta sonu olmasına rağmen trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentin Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Samandıra’dan Ataşehir’e kadar yoğunluk yaşanırken, Ankara yönünde de Ataşehir ile Samandıra arasında yoğunluk gözleniyor.

Şile Otoyolu’nda Altunizade ile Ümraniye arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na girişte başlayan trafik yoğunluğu Altunizade ayrımına kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yoğunlaşan trafik, Ümraniye’ye kadar sürüyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Çobançeşme mevkisinde araçlar Avcılar yönüne güçlükle ilerlerken, TEM Otoyolu’nda da İSTOÇ mevkisinden Avcılar istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ambarlı, Saadetdere ve Haramidere mevkilerinde Edirne istikametinde yoğunluk gözlenirken, Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda da çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70’i aştı.

METEROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da 3 saatlik periyotta etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.