Lüks projede korkutan yangın
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından İstanbul Ataşehir'de inşa ettirilen gayrimenkul projesi Ataşehir Modern'de yangın çıktı.
Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ataşehir Modern projesinin inşaatında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken inşaat malzemelerinin yandığı öğrenildi.
Toplam 238 bin 752 metrekarelik alanda inşa edilen projede 3 blokta 979’u konut ve 44 ticari alan bulunuyor.
TMSF, Ataşehir'de sahip olduğu arsaları ihalesiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesiyle 2016 yılında verdi. Firma inşaatı sürdüremeyince TMSF, sözleşmeyi iptal ederek 2020 yılında pazarlık usulüyle ihaleye çıktı. Yapım ihalesini 280 milyon 400 bin TL teklif veren Mustafa Ekşi-İlk Yapı İnşaat ortaklığı aldı.