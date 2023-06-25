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İstanbul’da iş yerinde patlama! Yaralılar var

İstanbul Pendik'te kaporta dükkanında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 19:06 - 25 Haziran 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da yürekleri ağza getiren patlama Kaynarca Mahallesi Oruç Reis Sokak’ta bulunan kaporta dükkanında meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, patlamada 2’si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İtfaiye personelinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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