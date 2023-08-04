İstanbul’da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) görevlilerince gerçekleştirildi. IŞİD’e yönelik çalışma yapan ekipler bazı şüphelileri belirleyince çalışmalar derinleştirildi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde yer alan IŞİD üyeleri ile irtibatları belirlendi.
17 GÖZALTI
Araştırmaların ardından operasyon kararı verildi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisi eşliğinde düzenlenen operasyon bu sabah gerçekleşti. Dört ilçede 5 adrese düzenlenen baskında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.