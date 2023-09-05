İstanbul’da IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Terör örgütünün finansmanına yönelik operasyonda 73 bin dolar ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, terör örgütü ile bağlantılı kişilere yönelik yaptığı çalışmada IŞİD ile bağlantılı bazı şüphelileri belirledi.

Şüphelilerin illegal olarak kitap evi oluşturdukları ve cezaevindeki IŞİD üyelerine finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Çalışmada “Terörizmin Finanasmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etme ve Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlarını işlediği öne sürülen 6 şüpheliye ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilçe de 5 adrese operasyon düzenlendi. Polisin peşinde olduğu şüphelilerden 5’i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, 73 bin dolar para ele geçirildi.

YERLİKAYA: FİNANS KAYNAKLARINI DA KURUTACAĞIZ

Operasyon anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “DAEŞ (IŞİD) terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız.” dedi.