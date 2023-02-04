İstanbul’da IŞİD operasyonunda 15 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'den, bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik saldırı talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli tutuklandı.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kuran-ı Kerim yakma olayının ardından bazı ülkeler İstanbul’daki konsolosluklarını kapatma kararı almış, vatandaşlarına da terör saldırsı uyarılarında bulunmuştu.

MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü de Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu sonrasında IŞİD’in sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiğini deşifre etmiş, bilgileri de emniyet birimlerine iletmişti.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet birimleri, talimatın verildiği belirtilen IŞİD terör örgütü üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılarının bulunduğu ancak başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditlerinin tespit edilemediği belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen 15 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.