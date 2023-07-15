İstanbul’da kaçmaya çalışan tutuklu vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul Büyükçekmece'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi önünde saat 19.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
Nöbetçi mahkemece tutuklanma kararı verilen Ö.D. isimli kişi, adliye çıkışında kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Ö.D.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adliye önünde inceleme yaptı. (DHA)