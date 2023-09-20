İstanbul’da kanlı infaz: Otomobile kurşun yağdırdılar!

İstanbul’da bir otomobilin içindeki 4 kişi silahlı saldırıya uğradı. Azerbaycan uyruklu Magamet Kurbanovi, korumalığını yapan 2 emekli polis ve Gürcistan uyruklu bir kişi kurşunların hedefi oldu.

Habip ATAM

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Dehşete düşüren olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, Magamet Kurbanovi, emekli polis olan 2 koruması ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov ile aracında seyrederken, başka bir araçtaki şüphelilerce takip edildiler.

Şüpheliler, bir süre sonra 4 kişinin bulunduğu araca yaklaşarak ateş açmaya başladı.

Saldırıda, Antalya'da 2020'de öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'nin omzundan yaralandı.

Korumalığını yapan emekli polis memurları Yılmaz Demir ile Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov da kurşunların hedefi oldu.

Saldırıda ağır yaralanan emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti.

19 MERMİ İZİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polisin yaptığı incelemede araçta 19 boş kurşun deliği bulundu.

ÇATIŞMALAR 2013'TE BAŞLADI

Türkiye, Azerbaycanlı suç örgütü üyelerinin çatıştığı olaylarla ilk olarak 2013'te tanıştı. Yaşanan olaylar, Ded Hasan lakaplı Aslan Usoyan'ın 2013 Ocak ayında Moskova'da öldürülmesiyle başladı.

Ortadoğu'daki terör örgütlerine silah satılmasına da adı karışan Ded Hasan'ın öldürülmesinin ardından 17 Ağustos 2013'de Azerbaycanlı Ali Gamidov infaz edildi.

Rusya'daki bazı mafya grupları ve öldürülen isimlerin yakınları, her iki cinayetten de “Hayalet” lakaplı suç örgütü lideri Rövşen Caniyev'i sorumlu tutuyordu.

ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'daki yaş meyve-sebze halinin kontrolünü yasa dışı olarak elinde tutan Caniyev, 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta aracına binerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırganlar Caniyev’i çapraz ateşe tutmuş ve 65 mermi kullanmıştı. Birçok saldırıdan sağ kurtulduğu için “Hayalet” lakabı ile bilinen Rövşen Caniyev'in Moskova ve ülkesinde çok sayıda seveni bulunuyordu.

Caniyev'in yakınları ve ittifak yaptığı mafya grupları cinayetin arkasında Lotu Quli lakaplı “Nadir Salifov” olduğunu düşünüyordu.

Salifov'un öldürülmesi için İstanbul'da 3 kez gerçekleşen girişimlere polis engel oldu. Ancak Salifov, 19 Ağustos 2020'de Antalya'da yakın adamı tarafından silahla öldürüldü.

Caniyev cinayeti için şüphelileri 5 milyon dolar ödendiği öne sürülmüştü. Nadir Salifov'un öldürülmesi için de milyonlarca dolar ödendiği iddia edildi.

Saldırının arkasındaki isimler İstanbul ve Antalya ekiplerince yakalandı. Son yaşanan olayda öldürülen Elnur Qasımov ve bu cinayetler arasındaki bağlantının da incelendiği belirtildi.

SON CİNAYET 2022'DE

Son olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ataşehir'de yaşanan olayda Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov silahla öldürüldü. Qasımov öldürülen Caniyev'in yakın adamlarından biri olarak biliniyordu.